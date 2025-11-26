«Стойко стояла на морозе»: Охлобыстин раскрыл детали работы с Орейро в новогоднем фильме

Актёр Иван Охлобыстин поделился впечатлениями о совместных съёмках с Наталией Орейро в новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Артист назвал звезду «Дикого ангела» идеальным профессионалом, который никогда не подводит команду.

Охлобыстин отметил, что их взаимодействие на площадке было очень естественным. Уругвайская актриса настолько ответственно подошла к работе и изучила сценарий, что необходимость в переводчике практически отпала.

«Она всегда помогала партнёрам существовать в кадре», — добавил Охлобыстин в беседе с порталом «Страсти».

Особое восхищение у российского актёра вызвало отношение Орейро к сложным условиям съёмок. Непривыкшая к русским морозам звезда стойко переносила холод в Карелии и не просила никаких поблажек, работая наравне со всеми до конца съёмочного дня.

Ранее Наталия Орейро призналась, что выделила в своём доме отдельную комнату для подарков от российских поклонников. Более четверти века она собирала свою коллекцию, куда вошли расписные матрёшки, балалайка и выполненное вручную покрывало с видами российских городов.