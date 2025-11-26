Режиссёр Андрей Смирнов эмоционально воспринял новость о смерти Шиловского

Режиссёр Андрей Смирнов счёл ужасным известие о смерти актёра и соучредителя Московского театра-студии Всеволода Шиловского. Он рассказал, что в скором времени собирался встретиться с коллегой в Мичуринске.

«Какой ужас. Мы должны были с ним буквально через четыре дня встретиться в городе Мичуринске», — поделился эмоциями режиссёр в беседе с NEWS.ru.

О смерти Всеволода Шиловского стало известно сегодня, 26 ноября. Актёру было 87 лет. На заре своей сценической карьеры он запомнился зрителям образом Керубино в «Женитьбе Фигаро». Также значимой работой стало воплощение Костылёва в «На дне» по пьесе Максима Горького. Всенародную славу и признание актёру принесла роль полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».