26 ноября, 13:46

Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 зажжён в Древней Олимпии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

В Древней Олимпии был зажжен олимпийский огонь, который станет символом зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Торжественная церемония прошла в традиционном стиле, отражая богатое наследие олимпийского движения.

Огонь будет доставлен в Италию, где начнётся его путешествие по городам и регионам в преддверии открытия Олимпийских игр. Олимпийский огонь зажигается в Древней Олимпии как часть древнегреческой традиции, и с тех пор является символом каждого Олимпийского сезона. Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не вмешиваться в спорт и обеспечить участие всех спортсменов на соревнованиях. Она подчеркнула, что страны-организаторы соревнований обязаны предоставлять равный доступ всем участникам и уважать независимость спортивных соревнований.

Полина Никифорова
