Ветеринары в Москве спасли кролика Шарлотту со сложным переломом лапы
Обложка © Telegram / Моя Ветклиника
Столичные ветеринары спасли карликового кролика Шарлотту со сложным переломом голени. Питомца принесли в Мосветстанцию после неудачного лечения в другой клинике, где наложили лангету, не заметив смещения осколков кости, передаёт «Москва 24».
Хирург-ортопед Александр Степанов провёл сложную операцию по интрамедуллярному остеосинтезу. Суть метода в том, что фрагменты кости фиксируют специальными штифтами изнутри, обеспечивая прочное сращивание. Операция прошла успешно под ингаляционной анестезией.
После длительной реабилитации кости полностью срослись. Теперь Шарлотта снова может прыгать и радовать своих хозяев, вернувшись к полноценной жизни.
Ранее в Зеленоградской клинике вылечили игуану Шушу от стоматита. Владельцы полутораметровой рептилии вовремя заподозрили неладное, заметив у питомца обильное слюнотечение и трудности с приёмом пищи. Как выяснилось, после перенесённой респираторной инфекции у животного развился стоматит. Своевременное лечение, включавшее антибиотики и местную обработку, привело к полному исчезновению симптомов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.