Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 15:09

Ветеринары в Москве спасли кролика Шарлотту со сложным переломом лапы

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Столичные ветеринары спасли карликового кролика Шарлотту со сложным переломом голени. Питомца принесли в Мосветстанцию после неудачного лечения в другой клинике, где наложили лангету, не заметив смещения осколков кости, передаёт «Москва 24».

Хирург-ортопед Александр Степанов провёл сложную операцию по интрамедуллярному остеосинтезу. Суть метода в том, что фрагменты кости фиксируют специальными штифтами изнутри, обеспечивая прочное сращивание. Операция прошла успешно под ингаляционной анестезией.

После длительной реабилитации кости полностью срослись. Теперь Шарлотта снова может прыгать и радовать своих хозяев, вернувшись к полноценной жизни.

Любопытный бульдог Алмазик съел женские трусы и попал к хирургу на стол
Любопытный бульдог Алмазик съел женские трусы и попал к хирургу на стол

Ранее в Зеленоградской клинике вылечили игуану Шушу от стоматита. Владельцы полутораметровой рептилии вовремя заподозрили неладное, заметив у питомца обильное слюнотечение и трудности с приёмом пищи. Как выяснилось, после перенесённой респираторной инфекции у животного развился стоматит. Своевременное лечение, включавшее антибиотики и местную обработку, привело к полному исчезновению симптомов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar