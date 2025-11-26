Россия и США
26 ноября, 14:01

«Полный бред»: Мизулина раскритиковала идею рассказывать в школах про эскортниц

Мизулина раскритиковала идею рассказывать в школах про эскортниц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала предложение Национального родительского комитета изучать на «Разговорах о важном» тему эскорта «полным бредом». Своё мнение она выразила в личном телеграм-канале.

«Полный бред. Это точно предложение родительского комитета, а не сутенёров? Какие ещё рассказы о проституции в «Разговорах о важном»? Чтобы подростков вовлекать?»,заявила Мизулина.

Глава ЛБИ настаивает, что обсуждение таких тем недопустимо в школьной среде и может представлять опасность для подростков. Она также попросила не использовать такие эвфемизмы, как эскорт, стирая истинное значение.

Обвинённая в побоях украинской модели в Дубае раскрыла свою версию произошедшего в роковую ночь
Ранее Life.ru сообщал, что вербовщики под видом модельных агентств заманивают несовершеннолетних россиянок в ОАЭ, обещая заработок до 4 млн рублей за месяц. Для легализации выезда они убеждают родителей подписывать нотариальные согласия под предлогом «модельных туров», скрывая реальный характер работы в сфере эскорта.

