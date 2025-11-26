«Полный бред»: Мизулина раскритиковала идею рассказывать в школах про эскортниц

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала предложение Национального родительского комитета изучать на «Разговорах о важном» тему эскорта «полным бредом». Своё мнение она выразила в личном телеграм-канале.

«Полный бред. Это точно предложение родительского комитета, а не сутенёров? Какие ещё рассказы о проституции в «Разговорах о важном»? Чтобы подростков вовлекать?», — заявила Мизулина.

Глава ЛБИ настаивает, что обсуждение таких тем недопустимо в школьной среде и может представлять опасность для подростков. Она также попросила не использовать такие эвфемизмы, как эскорт, стирая истинное значение.

Ранее Life.ru сообщал, что вербовщики под видом модельных агентств заманивают несовершеннолетних россиянок в ОАЭ, обещая заработок до 4 млн рублей за месяц. Для легализации выезда они убеждают родителей подписывать нотариальные согласия под предлогом «модельных туров», скрывая реальный характер работы в сфере эскорта.