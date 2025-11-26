Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:10

Мерц пригрозил, что Россия не сможет выиграть в украинском конфликте за счёт Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств. Такую позицию в ходе бюджетных дебатов в бундестаге выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт The Guardian.

«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счёт европейского порядка свободы и мира», — ответил он.

Канцлер особо отметил, что обеспечение европейской безопасности продолжает оставаться ключевым направлением внешнеполитического курса Берлина. Мерц также подтвердил твёрдую приверженность дальнейшему всестороннему содействию Киеву, официально объявив о запланированном увеличении объёмов финансовой помощи до 11,5 миллиарда евро в следующем году.

Глава германского правительства, признавая значимость координации усилий с американскими союзниками, одновременно с этим указал на обязательность согласования всех решений по общеевропейским вопросам непосредственно с государствами Евросоюза. Он разъяснил, что современная Европа представляет собой полностью суверенного участника, а не зависимую сторону. В качестве дополнительного источника финансирования украинских нужд немецкий канцлер публично поддержал идею использования замороженных активов РФ.

Мерц, Макрон и Стармер призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву
Мерц, Макрон и Стармер призвали пустить замороженные активы РФ на помощь Киеву

Ранее Фридрих Мерц на итоговой пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что согласование американского плана по урегулированию украинского кризиса в ближайшие дни представляется маловероятным. Мерц уточнил, что хотя полная невозможность соглашения не просматривается, текущая ситуация не внушает ему оптимизма.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Путин
  • Россия
  • Украина
  • ЕС
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar