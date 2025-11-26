Мерц пригрозил, что Россия не сможет выиграть в украинском конфликте за счёт Европы

Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств. Такую позицию в ходе бюджетных дебатов в бундестаге выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт The Guardian.

«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счёт европейского порядка свободы и мира», — ответил он.

Канцлер особо отметил, что обеспечение европейской безопасности продолжает оставаться ключевым направлением внешнеполитического курса Берлина. Мерц также подтвердил твёрдую приверженность дальнейшему всестороннему содействию Киеву, официально объявив о запланированном увеличении объёмов финансовой помощи до 11,5 миллиарда евро в следующем году.

Глава германского правительства, признавая значимость координации усилий с американскими союзниками, одновременно с этим указал на обязательность согласования всех решений по общеевропейским вопросам непосредственно с государствами Евросоюза. Он разъяснил, что современная Европа представляет собой полностью суверенного участника, а не зависимую сторону. В качестве дополнительного источника финансирования украинских нужд немецкий канцлер публично поддержал идею использования замороженных активов РФ.

Ранее Фридрих Мерц на итоговой пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что согласование американского плана по урегулированию украинского кризиса в ближайшие дни представляется маловероятным. Мерц уточнил, что хотя полная невозможность соглашения не просматривается, текущая ситуация не внушает ему оптимизма.