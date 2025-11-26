Бывшая жена Цекало требует с него почти 84 млн рублей

Третья по счету экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка, которая также является сестрой Веры Брежневой, решила перевести свои претензии к бывшему мужу в юридическую плоскость. По данным пресс-службы судов Москвы, она обратилась в Лефортовский районный суд с требованием взыскать с известного продюсера значительные суммы.

«В поданном иске истец просит суд взыскать с ответчика задолженность по уплате алиментов на содержание детей в сумме 52 700 000 рублей, а также задолженность по брачному договору в размере 31 000 000 рублей», — указано в сообщении.

Заседание суда, призванное разрешить этот финансовый конфликт, запланировано на 26 декабря 2025 года. Цекало и Галушка состояли в браке с 2008 по 2018 год, и именно после их развода шоумен оставил семье роскошный дом на Рублёвке, который, по всей видимости, теперь не покрывает всех финансовых обязательств.

Вместе с этим ранее сообщалось, что Александр Цекало частично рассчитался по долгам перед своей бывшей супругой Викторией Галушкой, перечислив 21 миллион рублей. Согласно ранее достигнутой договорённости, артист должен был ежемесячно перечислять около 1,7 млн рублей на содержание их общих детей: 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.