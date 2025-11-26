В Петербурге представили первый в России кинетический симулятор для обучения перехвату беспилотников. Разработка позволяет операторам отрабатывать манёвры по уничтожению вражеских дронов в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге представили первый в России симулятор перехвата дронов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Вся физика полёта точно симулируется практически один к одному», — пояснил лидер разработчиков Егор Сечинский. Система воссоздаёт различные модели БПЛА, погодные условия и даже средства радиоэлектронной борьбы. Новинку уже внедрила Михайловская военная артиллерийская академия.

Разработка стала частью масштабной технологической программы Петербурга. Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что местный технопарк помогает проектам получить финансирование на 6 млрд рублей. Также в планах — создание технологической долины «Невская дельта» с инвестициями 40 млрд рублей.

