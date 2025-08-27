Обучение на симуляторах и высокие выплаты: Как в Подмосковье готовят операторов БПЛА

В подмосковной Балашихе стартовали курсы для операторов беспилотных летательных аппаратов, предназначенные для желающих поступить на военную службу по контракту. Обучение проходит на базе центра специального назначения «Витязь». Как отметил глава региона Андрей Воробьёв, это первый в России учебный пункт, где сразу после завершения курса можно заключить контракт и начать получать соответствующие выплаты.

Продолжительность курса составляет один месяц. За это время будущие контрактники изучают теоретические основы, работают на специальном симуляторе и обучаются ремонту дронов. В группах обычно по 10-15 человек, предпочтение отдаётся кандидатам, хорошо владеющим компьютером и имеющим опыт работы с электроникой. Однако принять готовы всех желающих.

«За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теорию, полёт на симуляторах, сборку и ремонт квадрокоптеров, работу в поле, радиообмен, маскировку. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учётная специальность», — цитирует Воробьёва 360.ru.

К слову, уже с первых дней обучения на курсах операторов БПЛА кандидаты зачисляются в войска и начинают получать положенные выплаты. После подписания контракта им сразу же выплачивают единовременное пособие в размере трёх миллионов рублей. А за год с учётом всех выплат бойцы могут заработать не менее 5,5 миллиона рублей. Обучение проводят опытные инструкторы, среди которых есть бывшие бойцы спецподразделений. В зону СВО граждан направляют только после завершения курса обучения.