Инженеры фронта: Стало известно об интересе НАТО к ветеранам СВО

26 ноября, 14:30

Стало известно об интересе НАТО к ветеранам СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что страны НАТО активно ищут ветеранов СВО, обладающих инженерно-техническими знаниями. Он отметил, что такие специалисты ценятся на международной арене, особенно в странах, где развивается технологическая наука.

«Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами [инженерно-техническими знаниями], во всём мире, в странах НАТО идёт охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий», — сказал Чернышенко.

Выступая на V Конгрессе молодых учёных, зампред правительства России добавил, что университеты и научные организации должны обращать внимание на таких специалистов, чтобы эффективно использовать их знания в различных сферах.

На Западе предрекли распад НАТО в случае победы России на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО без помощи США не сможет передавать разведданные Украине. Несмотря на наличие у Европы эффективных спутниковых систем, сообщество отстаёт от уровня американского Starlink.

