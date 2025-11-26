Инженеры фронта: Стало известно об интересе НАТО к ветеранам СВО
Стало известно об интересе НАТО к ветеранам СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что страны НАТО активно ищут ветеранов СВО, обладающих инженерно-техническими знаниями. Он отметил, что такие специалисты ценятся на международной арене, особенно в странах, где развивается технологическая наука.
«Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами [инженерно-техническими знаниями], во всём мире, в странах НАТО идёт охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий», — сказал Чернышенко.
Выступая на V Конгрессе молодых учёных, зампред правительства России добавил, что университеты и научные организации должны обращать внимание на таких специалистов, чтобы эффективно использовать их знания в различных сферах.
Ранее Life.ru сообщал, что НАТО без помощи США не сможет передавать разведданные Украине. Несмотря на наличие у Европы эффективных спутниковых систем, сообщество отстаёт от уровня американского Starlink.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.