НАТО без помощи США не сможет передавать разведданные Украине

Эксперт добавил, что в Европе существуют альтернативы американским поставщикам, например, финская спутниковая программа ICEYE, уже предоставляющая Киеву часть данных. Издание Politico отмечает, что переориентация на эти технологии может оказаться медленным и дорогостоящим процессом. В самой компании ICEYE сообщили о наличии на орбите 5-10 спутников с планами по запуску ещё 10-15 аппаратов в ближайшие два года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в свою очередь, признал, что, несмотря на наличие у Европы эффективных спутниковых систем, сообщество все же немного отстает от уровня американского Starlink.