НАТО без помощи США не сможет передавать разведданные Украине
Украина рискует лишиться оперативного доступа к разведданным от других стран НАТО, если Соединённые Штаты прекратят делиться такой информацией. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя инновационной программы альянса DIANA Джеймс Аппатурай.
Эксперт добавил, что в Европе существуют альтернативы американским поставщикам, например, финская спутниковая программа ICEYE, уже предоставляющая Киеву часть данных. Издание Politico отмечает, что переориентация на эти технологии может оказаться медленным и дорогостоящим процессом. В самой компании ICEYE сообщили о наличии на орбите 5-10 спутников с планами по запуску ещё 10-15 аппаратов в ближайшие два года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в свою очередь, признал, что, несмотря на наличие у Европы эффективных спутниковых систем, сообщество все же немного отстает от уровня американского Starlink.
Ранее в СМИ появилась информация об одобрении Белым домом мирной инициативы, состоящей из 28 пунктов и описывающей дорожную карту по урегулированию украинского кризиса. Представленная схема, в публичном дискурсе получившая название «план Трампа», была встречена ответной реакцией Москвы. Российские представители изложили основополагающую позицию касательно потенциального запуска переговорного процесса в предложенном ключе.
