Разведданные и оружие всё? США выдвинули Киеву жёсткий ультиматум по мирному плану Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich
США оказывают давление на Украину, угрожая прекратить военную и разведывательную помощь, если Киев не подпишет разработанное Вашингтоном мирное соглашение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам одного из анонимных собеседников агентства, американская сторона настаивает на подписании этого документа уже к следующему четвергу, 27 ноября. В настоящее время Киев столкнулся с более серьёзным давлением со стороны Штатов, чем это было прежде.
Ранее в СМИ появилась информация об одобрении Белым домом мирной инициативы, состоящей из 28 пунктов и описывающей дорожную карту по урегулированию украинского кризиса. Данный проект, который в публичном пространстве уже окрестили «планом Трампа», не остался без ответной реакции со стороны Москвы. Российская сторона уже заявила о своей принципиальной позиции относительно возможного начала переговоров по предложенной схеме.
