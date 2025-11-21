Разведданные и оружие всё? США выдвинули Киеву жёсткий ультиматум по мирному плану Трампа

США оказывают давление на Украину, угрожая прекратить военную и разведывательную помощь, если Киев не подпишет разработанное Вашингтоном мирное соглашение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из анонимных собеседников агентства, американская сторона настаивает на подписании этого документа уже к следующему четвергу, 27 ноября. В настоящее время Киев столкнулся с более серьёзным давлением со стороны Штатов, чем это было прежде.