СМИ узнали о планах Германии заблокировать мирный план Трампа по Украине

По словам собеседника газеты, Берлин выступает против предложения Трампа, поскольку оно было разработано без предварительных консультаций с Европой и Киевом. В ответ на действия Белого дома, Германия намерена оказать давление на американское правительство и заручиться поддержкой своих европейских союзников.