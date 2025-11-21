Россия и США
21 ноября, 12:22

СМИ узнали о планах Германии заблокировать мирный план Трампа по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Власти Германии намерены блокировать или затруднять реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, ссылась на истоники в немецком правительстве.

По словам собеседника газеты, Берлин выступает против предложения Трампа, поскольку оно было разработано без предварительных консультаций с Европой и Киевом. В ответ на действия Белого дома, Германия намерена оказать давление на американское правительство и заручиться поддержкой своих европейских союзников.

«Берлин намерен оказать влияние на правительство США на самом высоком уровне, чтобы объяснить Вашингтону последствия этого плана для Европы», — указано в публикации.

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по мирному плану Трампа из 28 пунктов
Ранее в СМИ появилась информация об одобрении Белым домом мирной инициативы, состоящей из 28 пунктов и описывающей дорожную карту по урегулированию украинского кризиса. Данный проект, который в публичном пространстве уже окрестили «планом Трампа», не остался без ответной реакции со стороны Москвы. Российская сторона уже заявила о своей принципиальной позиции относительно возможного начала переговоров по предложенной схеме.

