Российский посол раскрыл происхождение упавшего в Молдавии БПЛА

История с беспилотником, который якобы упал в Молдавии и стал поводом для дипломатического демарша, приобрела новый поворот. Выяснилось, что этот дрон был ранее уничтожен в Харьковской области, что ставит под вопрос обстоятельства его появления в молдавском небе. Об этом посол РФ в Кишинёве Олег Озеров рассказал журналистам после посещения МИД республики, куда его вызывали для дачи объяснений.

«Любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней в [районе] Флорешть. Предлагаю подумать над этим», — сказал дипломат.

Озеров опроверг причастность России к инциденту, назвав подобные обвинения необоснованными. Посол призвал молдавские власти и прессу воздержаться от поспешных заключений и дождаться итогов расследования.

Ранее СМИ писали, что по данным молдавских пограничных служб, 25 ноября беспилотник нарушил воздушное пространство республики. Аппарат проследовал в направлении Виноградовки — Вулканешт, а затем пересёк границу с Румынией в районе Колибаши и Вадул-луй-Исак, о чём румынская сторона была немедленно уведомлена. Это происшествие побудило правоохранительные органы начать проверку на местности. Ранее в Молдавии уже находили обломки дронов, что вызывало дипломатические протесты, которые, однако, оспаривались российской стороной из-за отсутствия доказательств.