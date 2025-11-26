Пенсионерка спасла истощённого пса, которого бросили умирать на морозе в подмосковном лесу

70-летняя Елена из Белоомута обнаружила в лесу истощённого пса — глухого, почти слепого и полностью дезориентированного. Женщина услышала отчаянный лай, когда ходила за грибами.

Пенсионерка нашла в лесу истощённого пса. Видео © 360.ru

«Она просто стоит в одну точку смотрит и лает. Трясётся. Вот-вот упадёт», — рассказала пенсионерка 360.ru.

Елена и её муж не смогли оставить животное умирать. Они построили собаке тёплую будку, привозят сено и каждый день варят еду. За восемь дней пёс немного окреп и даже взял хлеб из рук — это стало большим прорывом. Однако собака до сих пор боится людей и не подпускает близко.

Пенсионерка уверена, что пса специально привезли и бросили в лесу — самостоятельно глухое и слепое животное не могло забраться так далеко. История уже вызвала отклик волонтёров, которые ищут способ безопасно забрать пса, чтобы дать ему шанс на достойную старость в тепле.

Ранее красноярские депутаты утвердили закон об эвтаназии бродячих собак. Согласно новой программе, стартующей в марте будущего года, безнадзорные собаки подлежат отлову с последующим помещением на карантин и комплексным ветеринарным осмотром. В случае выявления у животного устойчивой агрессии или неизлечимой болезни, возможность эвтаназии будет рассматриваться в индивидуальном порядке.