Прокурор запросил срок для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о наркотиках

Гособвинение запросило 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Прошу назначить обвиняемой Тарасовой 3 года 6 месяцев условного лишения свободы. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — заявил прокурор.

Напомним, актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Было возбуждено уголовное дело по статье о кнтрабанде наркотических средств. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и раскаялась. В суде в поддержку артистки выступили её коллеги: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.