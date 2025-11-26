Актёр Майкл Делано из «Одиннадцати друзей Оушена» умер в 84 года

На 85-м году жизни скончался американский актёр и певец Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщила его супруга Джин изданию The Hollywood Reporter.

Смерть наступила 20 октября 2025 года в Лас-Вегасе от сердечного приступа.

В начале 1960-х годов Майкл ДеЛано начал свой путь в музыке под сценическим именем Key Larson, заключив контракт с лейблом Swan Records. Кинокарьера артиста стартовала в 1971 году с роли в вестерне «Кэтлоу», где его партнерами по съемочной площадке были Юл Бриннер и Леонард Нимой. Однако настоящую славу Делано принесла роль управляющего казино Уолша в культовых фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Двенадцать друзей Оушена». Всего в его фильмографии насчитывается более 70 работ.

Ранее Life.ru писал, что в возрасте 78 лет умер американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, автор картин «Аватар», «Левиафан» и «Крестоносец». Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.