Священник призвал проверить «сильнейшую ведьму Сибири» на пропаганду сатанизма*

Елена Голунова, называющая себя «сильнейшей ведьмой Сибири», открыла офис в центре Новосибирска, где предлагает «консультации» от 35 тысяч рублей — почти половину средней зарплаты горожанина. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Феодор Лукьянов, призвав проверить деятельность колдуньи.

По словам юристов, услуги Голуновой формально не включают привороты или целительство: «Она лишь исправляет ситуацию в лучшую сторону». На практике же клиенты часто остаются без правовой защиты, а под «избавлением от лишнего груза» скрываются деньги доверчивых граждан. Старший сын ведьмы Влад Кадони тоже позиционирует себя как маг и эзотерик.

«Призываем проверить деятельность ведьмы Елены Голуновой и возглавляемую ей оккультную организацию на предмет мошенничества и нарушения решения Верховного Суда о признании экстремистским и запрете движения сатанизма*», — говорится в сообщении.

А ранее победитель другого сезона магического шоу лишился многомиллионного состояния — экстрасенс Влад Череватый стал жертвой домработницы, которая за полгода похитила у него 12 миллионов рублей. Женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей, а когда пропажа вскрылась, заявила, что действовала по просьбе недовольных строгостью Череватого родственников.

