«Мисс Эстония — 2025» отреклась от короны

28-летняя Бригитта Шабак публично отказалась от короны «Мисс Эстония — 2025». Спустя всего несколько дней после участия в «Мисс Вселенная» она сообщила в соцсетях, что её личный крестовый поход за расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство требует полной независимости, исключающей любые формальные обязательства перед организаторами конкурса.

Источники утверждают, что истинной причиной разрыва стало расхождение в мировоззрении между самой Шабак и директором национального конкурса Натали Корнейчик. В то время как Шабак настаивала на несовпадении ценностей, организаторы конкурса поспешили опровергнуть наличие личных дрязг.

Представители «Мисс Эстония» заявили, что Корнейчик, наоборот, приложила значительные усилия, чтобы обеспечить участие Шабак в международном этапе. Они расценили публичные заявления девушки как неуместные и нарушающие условия ранее подписанного ею контракта, хотя и не уточнили сути претензий. В заключение, оргкомитет анонсировал, что отныне намерен уделять повышенное внимание развитию «профессионализма, дипломатии и коммуникативных навыков» будущих делегатов.

Недавно прошёл конкурс «Мисс Вселенная – 2025», где победительницей стала мексиканка Фатима Фернандес, которую организатор до этого публично назвал «тупицей» за пропущенную фотосессию. Однако она не сломалась и блестяще отстояла своё достоинство на сцене, доказав всем свою силу духа. Её триумф стал настоящей сенсацией и символом победы над несправедливостью, хоть и вызвал массу хейта. В итоге именно она, а не её обидчик, ушла с конкурса настоящей королевой. В тройку призёров также вошли представительницы Таиланда и Венесуэлы. Это уже 74-й по счёту выбор самой красивой женщины планеты.