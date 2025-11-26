Рябков предупредил, что АТР может стать конфликтным регионом
Обложка © ТАСС / АР
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) может превратиться в зону потенциальной конфронтации из-за усиления провокационных действий отдельных государств. Такое заявление для журналистов сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает сдержанность Пекина, сочетающуюся с твёрдой позицией по защите национальных интересов. Он констатировал значительное усиление провокационного курса некоторых столиц в регионе по сравнению с предыдущим периодом. Рябков призвал союзников Соединённых Штатов проявить ответственность и взвешенный подход, особенно в понимании всей чувствительности тайваньского вопроса для Китая.
«Мы нашим китайским партнёрам, ближайшим нашим коллегам, с которыми мы взаимодействуем по всем вопросам, будем в этом плане оказывать содействие», — добавил дипломат.
Ранее китайское руководство предупредило Японию о серьёзных последствиях любого вмешательства в тайваньский вопрос. Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь призвал японскую сторону учитывать исторический опыт и воздерживаться от рискованных шагов в поддержку Тайбэя.
