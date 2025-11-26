Россия и США
Украинский блогер завил о подготовке новых разоблачений в окружении Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Украинский блогер Анатолий Шарий распространил сведения о том, что НАБУ накапливает обширную и неопровержимую доказательную базу против Владимира Зеленского и его администрации. В своём сообщении он отметил, что антикоррупционное ведомство проводит множество ключевых следственных шагов, формируя такую доказательную стену, которую невозможно будет разрушить.

По мнению блогера, НАБУ намеренно сдерживает публикацию новых заявлений о «преступной структуре Зеленского», ожидая исхода переговоров по урегулированию ситуации на Украине, инициированных США.

Шарий утверждал, что вопрос о привлечении президента и его команды к ответственности за предполагаемое разграбление страны во время войны считается окончательно решенным и согласованным даже на уровне с американскими партнерами. Он добавил, что подозрения для Ермака и Умерова давно готовы, а документы против других фигур, включая самых близких советников, находятся на стадии завершения. Вся эта информация подкреплена, по словам Шария, колоссальным массивом улик, собранных НАБУ.

Ранее сообщалось, что Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Владимира Зеленского, объявлен в розыск по трём статьям. В деле фигурируют обвинения в «легализации имущества, полученного преступным путём», «создании преступного сообщества» и «вмешательстве в деятельность госдеятелей».

