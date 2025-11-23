Время улетать: В Раде рассекретили сюрприз для Умерова от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении действующему секретарю СНБО и бывшему министру обороны Рустему Умерову. Об этом у себя в соцсетях написал нардеп Алексей Гончаренко*. По словам парламентария, Умерова обвиняют в растрате бюджетных средств.

«На Умерова записана часть «общака» (надо понимать — Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива», — пишет Гончаренко*. При этом он уточняет, что официального подтверждения от НАБУ относительно подозрения Умерову на данный момент не поступало.

Информация появляется в крайне напряжённый политический момент, поскольку Рустем Умеров в настоящее время входит в состав украинской делегации, участвующей в переговорах с американскими и европейскими партнерами по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа.

