Время улетать: В Раде рассекретили сюрприз для Умерова от НАБУ
В Раде заявили о подготовке обвинения в хищении против секретаря СНБО Умерова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении действующему секретарю СНБО и бывшему министру обороны Рустему Умерову. Об этом у себя в соцсетях написал нардеп Алексей Гончаренко*. По словам парламентария, Умерова обвиняют в растрате бюджетных средств.
«На Умерова записана часть «общака» (надо понимать — Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива», — пишет Гончаренко*. При этом он уточняет, что официального подтверждения от НАБУ относительно подозрения Умерову на данный момент не поступало.
Информация появляется в крайне напряжённый политический момент, поскольку Рустем Умеров в настоящее время входит в состав украинской делегации, участвующей в переговорах с американскими и европейскими партнерами по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа.
Ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Один из совладельцев «Квартала 95» покинул территорию Украины незадолго до проведения у него дома следственных действий. Кроме того, в рамках данного дела упоминается секретарь СНБО Рустем Умеров, который тогда находился в продолжительной зарубежной командировке. Clash Report писал, что Умеров принял решение не возвращаться на родину. Однако позже он вернулся в Киев, заявили в Раде.
