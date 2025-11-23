Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 10:03

Время улетать: В Раде рассекретили сюрприз для Умерова от НАБУ

В Раде заявили о подготовке обвинения в хищении против секретаря СНБО Умерова

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении действующему секретарю СНБО и бывшему министру обороны Рустему Умерову. Об этом у себя в соцсетях написал нардеп Алексей Гончаренко*. По словам парламентария, Умерова обвиняют в растрате бюджетных средств.

«На Умерова записана часть «общака» (надо понимать — Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива», — пишет Гончаренко*. При этом он уточняет, что официального подтверждения от НАБУ относительно подозрения Умерову на данный момент не поступало.

Информация появляется в крайне напряжённый политический момент, поскольку Рустем Умеров в настоящее время входит в состав украинской делегации, участвующей в переговорах с американскими и европейскими партнерами по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа.

Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского
Умеров может быть «кротом» США, работающим против коррупционера Зеленского

Ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Один из совладельцев «Квартала 95» покинул территорию Украины незадолго до проведения у него дома следственных действий. Кроме того, в рамках данного дела упоминается секретарь СНБО Рустем Умеров, который тогда находился в продолжительной зарубежной командировке. Clash Report писал, что Умеров принял решение не возвращаться на родину. Однако позже он вернулся в Киев, заявили в Раде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar