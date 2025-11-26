Дерматолог объяснила, чем опасен поражающий Европу «супергрибок»

В ряде европейских стран резко увеличилось распространение грибка Trichophyton indotineae, который получил прозвище «супергрибок» из-за своей лекарственной устойчивости и высокой заразности. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог Красногорской больницы Марина Русак.

По словам медика, грибок вызывает сильное воспаление кожи, болезненную сыпь чаще всего в области паха, внутренней поверхности бёдер и ягодиц. Инфекция быстро распространяется, особенно при попытках самостоятельного и неэффективного лечения. Заразиться можно при тесном контакте с носителем, а также через предметы общего пользования, такие как полотенца, одежда и спортивный инвентарь. Особый риск передачи возрастает в банях, бассейнах и спортзалах, где кожа травмирована и влажность высокая.

Русак предупредила, что «супергрибок» отличается устойчивостью к стандартным препаратам, поэтому без правильного лечения болезнь может усугубиться, привести к бактериальным осложнениям и хроническим дерматомикозам, требующим длительной терапии и комплексного подхода.

Напомним, ранее в западной прессе сообщалось, что по Европе стремительно распространяется устойчивый к лечению грибок. Хотя инфекция не представляет прямой угрозы для жизни, она крайне плохо поддаётся лечению, вынуждая пациентов проходить терапевтические курсы продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев.