Московский клуб Gazgolder на «Арме» закроется спустя 20 лет работы

Московский клуб Gazgolder, который находился на территории завода «Арма» и работал с 2005 года, прекращает свою деятельность. Как сообщила PR-директор творческого объединения GAZ Наташа Мостакова, клуб закрывается в том формате, в котором он существовал последние 20 лет. В ближайшее время будет представлен новый концепт заведения.

«Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет — закрывается. Скоро мы представим новый концепт», — цитирует Мостакову РБК.

В декабре и январе пройдет серия прощальных вечеринок, приглашающих гостей на финальные мероприятия в культовом клубе. Газголдер был известен своими выступлениями ведущих российских и мировых диджеев, таких как Tale Of Us, Monolink, Jamie Jones и The Martinez Brothers.

