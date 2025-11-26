Россия и США
26 ноября, 15:23

Московский клуб Gazgolder на «Арме» закроется спустя 20 лет работы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gazgolderclub

Московский клуб Gazgolder, который находился на территории завода «Арма» и работал с 2005 года, прекращает свою деятельность. Как сообщила PR-директор творческого объединения GAZ Наташа Мостакова, клуб закрывается в том формате, в котором он существовал последние 20 лет. В ближайшее время будет представлен новый концепт заведения.

«Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет — закрывается. Скоро мы представим новый концепт», цитирует Мостакову РБК.

В декабре и январе пройдет серия прощальных вечеринок, приглашающих гостей на финальные мероприятия в культовом клубе. Газголдер был известен своими выступлениями ведущих российских и мировых диджеев, таких как Tale Of Us, Monolink, Jamie Jones и The Martinez Brothers.

Ранее Life.ru писал, что в российских барах и ресторанах могут исчезнуть текильщицы и консуматорши – именно с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Моральная грань между текильщицами и консуматоршами тонкая, а сама профессия не только опасна, но и обманчива.

