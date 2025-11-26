Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 15:54

В Кремле призвали не называть западные СМИ респектабельными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

В Кремле больше не считают западные средства массовой информации респектабельными, поскольку те утратили чувство профессионального стыда. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что слово «респектабельность» в отношении западных СМИ больше не должно использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает. Таков был его ответ на публикации агентства Bloomberg с якобы стенограммами разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Слушайте, сейчас слово респектабельность в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что призывы уволить Уиткоффа целенаправленно созданы ради срыва и без того хрупких тенденций к мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что ничего интересного и весомого обнародовано не было и весь фарс, который был создан вокруг этого информационного происшествия не стоит и внимания.

Песков: В данный момент нет ничего важнее выхода на мирное урегулирование на Украине
Песков: В данный момент нет ничего важнее выхода на мирное урегулирование на Украине

Ранее Дмитрий Песков оценил появляющиеся в прессе утечки информации со встречи по американскому мирному плану как не имеющие никакой ценности и призвал не преувеличивать их значение. По его мнению, эти публикации связаны с попытками определённых сил, в том числе в США, сорвать наметившиеся тенденции к миру. Он имел в виду материал Bloomberg, который раскрывал содержание обсуждений между американским и российским представителями. В частности, сообщалось о рекомендациях Стива Уиткоффа в беседе с Юрием Ушаковым организовать телефонный разговор между лидерами до визита украинской стороны в Вашингтон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar