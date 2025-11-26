В Кремле призвали не называть западные СМИ респектабельными

В Кремле больше не считают западные средства массовой информации респектабельными, поскольку те утратили чувство профессионального стыда. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков отметил, что слово «респектабельность» в отношении западных СМИ больше не должно использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает. Таков был его ответ на публикации агентства Bloomberg с якобы стенограммами разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Он также добавил, что призывы уволить Уиткоффа целенаправленно созданы ради срыва и без того хрупких тенденций к мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что ничего интересного и весомого обнародовано не было и весь фарс, который был создан вокруг этого информационного происшествия не стоит и внимания.

Ранее Дмитрий Песков оценил появляющиеся в прессе утечки информации со встречи по американскому мирному плану как не имеющие никакой ценности и призвал не преувеличивать их значение. По его мнению, эти публикации связаны с попытками определённых сил, в том числе в США, сорвать наметившиеся тенденции к миру. Он имел в виду материал Bloomberg, который раскрывал содержание обсуждений между американским и российским представителями. В частности, сообщалось о рекомендациях Стива Уиткоффа в беседе с Юрием Ушаковым организовать телефонный разговор между лидерами до визита украинской стороны в Вашингтон.