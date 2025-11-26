В эфире немецкого телевидения молодые украинцы, которые воспользовались возможностью выезда из страны после снятия ограничений для мужчин в возрасте 18-22 лет, поделились причинами своего переезда в Германию. Их слова приводит Der Spiegel.

Сбежавшие в Германию украинцы рассказали об отсутствии перспектив на родине. Видео © Der Spiegel

«Это абсурд, нас уничтожают. Российская армия превосходит украинскую, участие в боевых действиях равносильно гибели», — сказал один из опрошенных украинцев.

«У нашей страны нет перспектив, если все молодые люди погибнут», — отметил другой.

По словам другого украинца, в начале конфликта у меня была возможность покинуть страну, но никто не ожидал, что он продлится так долго. Когда появилась новая возможность для выезда, он с семьёй решил, что ему стоит уехать.

Ещё один юноша рассказал, что лучше уехать сейчас и, может быть, потом пожалеть, чем остаться на Украине и «точно жалеть».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры, чтобы предотвратить отток молодых украинцев в Германию. Летом, после снятия ограничений на выезд для молодых украинцев, наблюдался значительный рост их прибытия в Германию — увеличение составило в сто раз. Мерц выразил недовольство этой тенденцией.