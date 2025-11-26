«Возможно, будущая тёща»: Зрелый избранник дочери Даны Борисовой рассказал о планах на свадьбу
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artur_yakobson
Дочь телеведущей Даны Борисовой впервые вышла в свет со своим избранником Артуром Якобсоном. Разница в возрасте между ними составляет 17 лет. После череды семейных разногласий, Дана Борисова, по всей видимости, примирилась с выбором Полины. О серьёзности намерений пары свидетельствует тот факт, что Артур уже назвал Дану своей будущей тёщей, что намекает на возможное бракосочетание, сообщает Telegram-канал Звездач.
Полина впервые вышла в свет с Артуром Якобсоном, который старше неё на 17 лет. Видео © Telegram / Звездач
Полина рассказала, что уже познакомилась с мамой Артура, и всё прошло отлично. Артур признался, что ещё до того, как они начали встречаться, он чувствовал, что одна из его знакомых девушек станет его женой – и, как оказалось, он не ошибся. Сама Полина добавила, что её мама считает, что отношения с Артуром гораздо лучше, чем если бы она выбрала кого-то из своего окружения, кто ей бы не понравился.
«Готов ли я жениться на Полине? Это сложный вопрос, но я скажу так: до того, как мы стали встречаться, когда мы были друзьями и обсуждали моих других девчонок, я сказал — ближайшая девушка точно будет моей женой. И оказалась она (Полина)», — поделился Якобсон в разговоре с журналистами.
Ранее дочь Даны Борисовой сбежала из дома и назвала свою мать алкоголичкой. Полина сказала матери, что она является «звездой», а та уже давно никому не нужна. Между тем юная «знаменитость» рассказала, что состоит в отношениях с продюсером телеведущего Дмитрия Диброва.
