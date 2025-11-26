Житель Петербурга лишился водительских прав после чайной церемонии с сюрпризом
Житель Санкт-Петербурга лишился водительских прав из-за употребления китайского чая, содержащего марихуану. Такое заявление сделала руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, 16 сентября 2025 года Дмитрий Агафонов управлял автомобилем Chevrolet в состоянии наркотического опьянения, двигаясь по Октябрьской набережной. Сотрудники полиции остановили транспортное средство и направили водителя на медицинское освидетельствование, которое выявило в биологических образцах следы марихуаны. В судебном заседании Агафонов полностью признал свою вину и пояснил, что употреблял китайский чай, в составе которого позднее обнаружилось наличие марихуаны.
«Мировой судья судебного участка №142 г. Санкт-Петербурга лишила Дмитрия права управления транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев и оштрафовала его на 45 000 рублей», — написала Лебедева.
Ранее сообщалось на Камчатке пенсионер был задержан за сбыт наркотических веществ, которые он предложил знакомой под предлогом помощи в избавлении от алкоголизма. Пенсионер признался, что самостоятельно собрал и высушил дикорастущую коноплю ещё в июне текущего года. Свои действия он объяснил желанием помочь женщине справиться с алкогольной зависимостью.
