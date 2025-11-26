Рейтинг Мерца упал до рекордного значения

Рейтинг одобрения канцлера Германии Фридриха Мерца достиг исторического минимума, составив лишь 23%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого институтом Forsa для телеканалов NTV и RTL.

Показатель поддержки Мерца, остававшийся неизменным несколько недель, упал на два пункта и обновил свой исторический минимум. Недовольство его действиями высказали 75% респондентов.

Рейтинг партий по результатам исследования показывает, что «Альтернатива для Германии» сохраняет пальму первенства с 26% поддержки. На втором месте расположился блок ХДС/ХСС (25%), а социал-демократы замыкают тройку лидеров с 14%.

Опрос проводился в период с 18 по 24 ноября 2025 года, в нём приняли участие 2501 человек, а его статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его министры столкнулось с кризисом из-за неспособности решить ключевые внутриполитические вопросы. В результате нарастающего нетерпения граждан, правительство Мерца рискует повторить судьбу кабинета Олафа Шольца, ушедшего в отставку досрочно. Немцы также считают Мерца «спотыкающимся» канцлером.