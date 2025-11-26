На Украине женщина зарезала мужа из-за пророссийских взглядов

Жительница украинского города Ирпень лишила жизни 70-летнего супруга. Как сообщает прокуратура Киевской области, мотивом для убийства послужили пророссийские взгляды мужчины.

Инцидент со смертельным исходом произошёл непосредственно в доме пары. Между супругами разгорелся бытовой конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией. По версии следствия, причиной ссоры стали пророссийские взгляды мужа и его общение с родственниками из России.

Во время приготовления пищи на кухне, когда 54-летняя женщина шинковала капусту, ссора вспыхнула с новой силой. В порыве эмоций она схватила кухонный нож и нанесла им несколько ударов в область грудной клетки своему мужу. Мужчина скончался на месте от полученного ранения до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. По факту произошедшего продолжается досудебное расследование.

