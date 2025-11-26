Прокуратура США закрыла дело против Трампа

Окружная прокуратура Джорджии отозвала обвинения против Дональда Трампа, связанные с предполагаемым вмешательством в выборы 2020 года. Это решение было оформлено ходатайством о прекращении уголовного преследования, поданным исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.

«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — указано в документе.

Как передаёт Newsweek, Трампу были сняты обвинения по трём пунктам, касающимся его предполагаемого участия в попытках повлиять на результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Ранее Трамп констатировал невозможность своего выдвижения на третий президентский срок в связи с конституционными ограничениями, сославшись на изученные правовые нормы. Американский лидер также подчеркнул, что обладает беспрецедентно высоким уровнем народной поддержки по сравнению со своими предшественниками.