Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 16:36

Прокуратура США закрыла дело против Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Окружная прокуратура Джорджии отозвала обвинения против Дональда Трампа, связанные с предполагаемым вмешательством в выборы 2020 года. Это решение было оформлено ходатайством о прекращении уголовного преследования, поданным исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.

«Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — указано в документе.

Как передаёт Newsweek, Трампу были сняты обвинения по трём пунктам, касающимся его предполагаемого участия в попытках повлиять на результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Эрик Трамп заговорил об участии в выборах президента США
Эрик Трамп заговорил об участии в выборах президента США

Ранее Трамп констатировал невозможность своего выдвижения на третий президентский срок в связи с конституционными ограничениями, сославшись на изученные правовые нормы. Американский лидер также подчеркнул, что обладает беспрецедентно высоким уровнем народной поддержки по сравнению со своими предшественниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar