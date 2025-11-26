Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 17:12

В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNANDEZ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Jose HERNANDEZ

На Украине поставлены на карту стратегические интересы Европейского союза. Такое мнение выразил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Глава дипломатического ведомства выступил в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая была организована в формате видео-конференции. Он подчеркнул, что европейская позиция играет центральную роль в мирном урегулировании. Альбарес добавил, что этот процесс должен начаться с немедленного прекращения огня.

«На Украине поставлены на кон интересы Европы. Европейская позиция занимает центральное место в процессе достижения мира», — написал он на своей странице в социальной сети X.

На Украине обсуждают «кокаиновую соплю» с видеообращения Зеленского
На Украине обсуждают «кокаиновую соплю» с видеообращения Зеленского

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия не достигнет своих целей в конфликте с Украиной, даже если попытается сделать это за счёт европейских стран. Политик подчеркнул, что Владимиру Путину следует понять отсутствие у него шансов на победу в этом конфликте. Он также акцентировал внимание на том, что обеспечение европейской безопасности остается ключевым приоритетом внешней политики Берлина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Испания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar