В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

На Украине поставлены на карту стратегические интересы Европейского союза. Такое мнение выразил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Глава дипломатического ведомства выступил в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая была организована в формате видео-конференции. Он подчеркнул, что европейская позиция играет центральную роль в мирном урегулировании. Альбарес добавил, что этот процесс должен начаться с немедленного прекращения огня.

«На Украине поставлены на кон интересы Европы. Европейская позиция занимает центральное место в процессе достижения мира», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что Россия не достигнет своих целей в конфликте с Украиной, даже если попытается сделать это за счёт европейских стран. Политик подчеркнул, что Владимиру Путину следует понять отсутствие у него шансов на победу в этом конфликте. Он также акцентировал внимание на том, что обеспечение европейской безопасности остается ключевым приоритетом внешней политики Берлина.