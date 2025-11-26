Россияне массово бегут из США из-за дорогой медицины и тоски по дому

В Сети обсуждают возвращение россиян из США, уехавших после начала СВО. SHOT сообщает о новом тренде: эмигранты публикуют видео о своем возвращении в Россию, которые пользуются популярностью среди русских в Америке.

Русские эмигранты массово возвращаются в Россию. Видео © Telegram/ SHOT

Основными причинами камбэка релоканты называют высокую стоимость жизни, платную медицину и банальную тоску по родным, что приводит к выгоранию и депрессии. Большинство возвращающихся — это семьи с маленькими детьми, родившимися в США и получившими американское гражданство. Эти малыши смогут в будущем беспрепятственно путешествовать по Штатам, а также иметь доступ к американскому образованию и медицинским услугам.

Ранее побывавшая в Финляндии россиянка рассказала, что за семь лет жизни в этой стране ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего происхождения. По словам девушки, финны ценят честность, открытость и позитивный настрой — и именно такие качества они чаще всего видят в выходцах из России.