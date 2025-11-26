Папа Римский запретил католикам многожёнство

Папа Римский Лев XIV официально запретил католикам вступать в полигамные браки и состоять в полиаморных отношениях. Соответствующий указ был обнародован Ватиканом после двухлетнего обсуждения, сообщает Reuters.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стала распространённость многожёнства в африканских странах и растущая популярность полиамории в западном обществе. В течение 2023 и 2024 годов в Ватикане прошли два саммита с участием сотен кардиналов и епископов. Итогом этих дискуссий стало подтверждение традиционной позиции церкви.

Ватикан подтвердил неизменность традиционной позиции Католической церкви относительно брака. Согласно доктрине, брак представляет собой исключительный союз между одним мужчиной и одной женщиной, заключаемый на всю жизнь. В указе подчеркивается, что такой союз требует безусловной эксклюзивности, поскольку основывается на равном достоинстве и правах двух людей.

