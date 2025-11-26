Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 17:50

Папа Римский запретил католикам многожёнство

Папа римский Лев XIV. Обложка © Wikipedia / Edgar Beltrán, The Pillar

Папа римский Лев XIV. Обложка © Wikipedia / Edgar Beltrán, The Pillar

Папа Римский Лев XIV официально запретил католикам вступать в полигамные браки и состоять в полиаморных отношениях. Соответствующий указ был обнародован Ватиканом после двухлетнего обсуждения, сообщает Reuters.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стала распространённость многожёнства в африканских странах и растущая популярность полиамории в западном обществе. В течение 2023 и 2024 годов в Ватикане прошли два саммита с участием сотен кардиналов и епископов. Итогом этих дискуссий стало подтверждение традиционной позиции церкви.

Ватикан подтвердил неизменность традиционной позиции Католической церкви относительно брака. Согласно доктрине, брак представляет собой исключительный союз между одним мужчиной и одной женщиной, заключаемый на всю жизнь. В указе подчеркивается, что такой союз требует безусловной эксклюзивности, поскольку основывается на равном достоинстве и правах двух людей.

Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет
Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

Ранее Папа Римский Лев XIV назвал четыре кинокартины, которые считает лучшими в раскрытии вечных тем веры, любви и духовных поисков. В список вошли американские фильмы «Эта замечательная жизнь» 1946 года и «Звуки музыки» 1965 года, а также итальянская картина «Жизнь прекрасна» 1997 года.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Папа римский
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar