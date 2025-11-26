Россия и США
26 ноября, 18:08

Полиция Калуги проводит проверку после сообщения об игле в шоколадном батончике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SamSamFM

Полиция Калуги проводит проверку по факту обнаружения постороннего предмета в виде иглы в шоколадном батончике Mars. Соответствующее сведенья передала пресс-служба УМВД по Калужской области.

По данному инциденту начата процессуальная проверка. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия для установления деталей произошедшего. Весь собранный в ходе проверки материал будет передан в территориальное управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства изучат полученные доказательства для принятия окончательного решения по данному случаю.

Напомним, что производитель шоколадных батончиков Mars отреагировал на сообщение об обнаружении швейной иглы в продукции компании в Калуге. Инцидент произошёл во время детского праздника, когда одна из девочек перед употреблением разломила шоколадку и заметила опасный предмет. Представители Mars подчеркнули, что попадание металлических предметов в готовую продукцию на этапе производства является технологически невозможным процессом.

