26 ноября, 18:34

«Живут в мире иллюзий»: Российский посол указал на желание Британии продолжать вооружение Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Watcharisma

Британские политики продолжают пребывать в мире иллюзий. Как сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин, они рассчитывают оказывать давление на Москву через дальнейшие поставки вооружений Украине.

«Я бы сказал сейчас, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идёт переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения... Тем не менее ни шагу навстречу», — заявил он в ходе программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Келин добавил, что западные политики придерживаются прежнего курса, состоящего в давлении на Россию и военной поддержке Киева. Посол отметил, что проблема заключается не в недостатке вооружений у украинской армии, а в нехватке личного состава для пополнения сил. Он констатировал, что западные партнёры не осознают этого ключевого аспекта текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что Великобритания разработала детальный план размещения своего воинского контингента на Украине после возможного прекращения огня. Подразделения планируется разместить в тыловых районах вдали от линии фронта и российских границ. Основной миссией станет обучение украинских военнослужащих непосредственно на территории страны.

