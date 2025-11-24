«Разлетелась на кусочки»: В Британии похоронили репутацию Зеленского

Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — подчеркнул он.