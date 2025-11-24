Россия и США
24 ноября, 05:54

«Разлетелась на кусочки»: В Британии похоронили репутацию Зеленского

Меркурис: На Украине популярность Зеленского полностью разлетелась на кусочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — подчеркнул он.

Миндича обвинили в создании преступного сообщества и ещё по двум статьям
Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. Согласно обвинительному заключению, фамилия Зеленского также присутствует в материалах расследования.

