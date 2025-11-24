«Разлетелась на кусочки»: В Британии похоронили репутацию Зеленского
Меркурис: На Украине популярность Зеленского полностью разлетелась на кусочки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — подчеркнул он.
Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. Согласно обвинительному заключению, фамилия Зеленского также присутствует в материалах расследования.
