Медведев собрал совещание по набору контрактников в армию на 2026 год

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о проведении совещания, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в 2026 году. В обсуждении участвовали представители Минобороны, Минфина и полномочные представители президента в регионах.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту в 2026 году», — написал Медведев в соцсети «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Эта новая мера социальной поддержки распространяется на лиц, участвовавших в выполнении задач в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.