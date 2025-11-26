Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 18:24

Медведев собрал совещание по набору контрактников в армию на 2026 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о проведении совещания, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в 2026 году. В обсуждении участвовали представители Минобороны, Минфина и полномочные представители президента в регионах.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту в 2026 году», — написал Медведев в соцсети «Вконтакте».

До 18,5 млн: Назван регион с самыми высокими выплатами для контрактников СВО
До 18,5 млн: Назван регион с самыми высокими выплатами для контрактников СВО

Ранее сообщалось, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Эта новая мера социальной поддержки распространяется на лиц, участвовавших в выполнении задач в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar