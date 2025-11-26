Трамп дал понять, что от России не нужно «много усилий» на переговорах по Украине

Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов. Российская сторона, тем временем, подтвердила осведомлённость об американской инициативе, но подчеркнула, что она пока не была предметом обсуждения с кем-либо. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, планируется начать диалог на следующей неделе, в рамках визита в Россию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и других представителей американской делегации.