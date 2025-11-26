Трамп дал понять, что от России не нужно «много усилий» на переговорах по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп дал понять, что Россия не столкнётся с большими трудностями на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщает телеканал CNN.
«После целого дня обнадеживающей риторики Вашингтона Трамп, казалось, подтвердил опасения своих критиков, когда дал понять, что от России не потребуется много усилий на переговорах», — говорится в публикации.
Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов. Российская сторона, тем временем, подтвердила осведомлённость об американской инициативе, но подчеркнула, что она пока не была предметом обсуждения с кем-либо. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, планируется начать диалог на следующей неделе, в рамках визита в Россию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и других представителей американской делегации.
