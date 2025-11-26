Всего 52 см в холке: В Германии обнаружен самый маленький конь в мире
Конь из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего маленького размера
Конь по кличке Пумукель со своей хозяйкой. Обложка © guinnessworldrecords.com
Конь из Германии по кличке Пумукель был официально признан самым низкорослым в мире. Соответствующая запись появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Рост животного составляет 52,6 сантиметра, что на четыре сантиметра меньше предыдущего рекордсмена — польского коня Бомбеля. Благодаря своей уникальности Пумукель уже успел получить известность и даже участвовал в церемонии вручения сертификатов другим рекордсменам. Его хозяйка Карола Вайдеманн рассказала, что в 2020 году коня нашла её подруга, занимавшаяся поиском лошадей, нуждавшихся в медицинской помощи.
По словам хозяйки, когда она впервые приехала посмотреть на пятимесячного жеребёнка ростом 47 сантиметров, то была совершенно потрясена его размерами. Она подчеркнула, что животное не было продуктом специального выведения, а появилось на свет благодаря капризу природы. Несмотря на миниатюрные размеры, Пумукель прекрасно уживается с лошадьми обычного роста и даже помогает хозяйке на ферме.
За свою работу конь получает любимое лакомство в виде моркови и яблок. Вайдеманн отмечает, что её питомец обладает очень ласковым характером и прекрасно находит общий язык с детьми. Особенное удовольствие Пумукель получает от того, когда его гладят и проявляют к нему внимание.
Ранее стало известно, что собака породы сеттер по кличке Гордон Шарвуд из британского графства Бедфордшир попала в «Книгу рекордов Гиннесса» за спасение жизней 200 собак. Девятилетний пёс достиг этого результата благодаря 45 процедурам донорства крови.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.