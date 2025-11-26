Всего 52 см в холке: В Германии обнаружен самый маленький конь в мире

Конь из Германии по кличке Пумукель был официально признан самым низкорослым в мире. Соответствующая запись появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Конь по кличке Пумукель. Фото © guinnessworldrecords.com

Рост животного составляет 52,6 сантиметра, что на четыре сантиметра меньше предыдущего рекордсмена — польского коня Бомбеля. Благодаря своей уникальности Пумукель уже успел получить известность и даже участвовал в церемонии вручения сертификатов другим рекордсменам. Его хозяйка Карола Вайдеманн рассказала, что в 2020 году коня нашла её подруга, занимавшаяся поиском лошадей, нуждавшихся в медицинской помощи.

Конь по кличке Пумукель. Фото © guinnessworldrecords.com

По словам хозяйки, когда она впервые приехала посмотреть на пятимесячного жеребёнка ростом 47 сантиметров, то была совершенно потрясена его размерами. Она подчеркнула, что животное не было продуктом специального выведения, а появилось на свет благодаря капризу природы. Несмотря на миниатюрные размеры, Пумукель прекрасно уживается с лошадьми обычного роста и даже помогает хозяйке на ферме.

Конь по кличке Пумукель. Фото © guinnessworldrecords.com

За свою работу конь получает любимое лакомство в виде моркови и яблок. Вайдеманн отмечает, что её питомец обладает очень ласковым характером и прекрасно находит общий язык с детьми. Особенное удовольствие Пумукель получает от того, когда его гладят и проявляют к нему внимание.

Ранее стало известно, что собака породы сеттер по кличке Гордон Шарвуд из британского графства Бедфордшир попала в «Книгу рекордов Гиннесса» за спасение жизней 200 собак. Девятилетний пёс достиг этого результата благодаря 45 процедурам донорства крови.