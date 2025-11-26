Ивановский суд обязал оператора по вывозу мусора вернуть свыше 5,6 млрд рублей

В Ивановской области с регионального оператора по обращению с ТКО взыщут более 5,6 млрд рублей. Выяснилось, что с 2021 по 2025 год фактический руководитель компании Владимир Ярченков организовал незаконную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами через несколько аффилированных организаций. Формально компаниями управляла его супруга, а бизнесом занимались другие родственники. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Кроме того, Ярченков передал взятку в размере 3 млн рублей руководителю регионального департамента ЖКХ Денису Кочневу, чтобы тот обеспечивал покровительство деятельности компании. За несколько лет незаконные доходы семьи Ярченкова составили около 2,6 млрд рублей.

Суд также оценил имущество, принадлежащее Ярченкову и его близким, включая недвижимость и автомобили, на сумму 3 млрд рублей, в то время как по условиям тарифного регулирования прибыль от деятельности регионального оператора не должна была превышать 100 млн рублей.

Ранее Life.ru писал, что высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой за взятку размером 3 млн рублей. Сама судья вину не признала и заявила, что уголовное преследование — это месть за её профессиональную деятельность.