Кэти Перри пытается взыскать $5 млн с больного ветерана, продавшего ей особняк

Американская поп-звезда Кэти Перри возобновила затяжной судебный спор, связанный с приобретённым ей особняком в Монтесито, штат Калифорния. Такой информацией делится Daily Mail.

Согласно данным издания, исполнительница требует через суд взыскать с продавца недвижимости, являющегося ветераном-инвалидом, компенсацию расходов. Речь идёт о средствах, потраченных на ремонт купленного дома и на аренду другого жилья. Как указывается, необходимость снимать дополнительную недвижимость возникла из-за попытки продавца аннулировать сделку, ссылаясь на собственную недееспособность.

В сообщении отмечается, что общая сумма исковых требований составляет 4,7 миллиона долларов. В то же время адвокаты противоположной стороны заявляют, что сама певица не полностью рассчиталась за покупку, перечислив лишь 9 миллионов долларов из оговорённых в контракте 15 миллионов.

Напомним, что в начале июля стало известно о разрыве отношений между певицей Кэти Перри и актёром Орландо Блумом. На фоне пристального внимания к их паре, официальные представители сообщили, что за последние месяцы артисты изменили формат своих отношений, сосредоточившись на совместном воспитании дочери. Позднее Кэти Перри завела романтические отношения с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пара официально подтвердила романтическую связь, появившись вместе на публике в Париже.