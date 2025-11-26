Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 19:15

Кэти Перри пытается взыскать $5 млн с больного ветерана, продавшего ей особняк

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Американская поп-звезда Кэти Перри возобновила затяжной судебный спор, связанный с приобретённым ей особняком в Монтесито, штат Калифорния. Такой информацией делится Daily Mail.

Согласно данным издания, исполнительница требует через суд взыскать с продавца недвижимости, являющегося ветераном-инвалидом, компенсацию расходов. Речь идёт о средствах, потраченных на ремонт купленного дома и на аренду другого жилья. Как указывается, необходимость снимать дополнительную недвижимость возникла из-за попытки продавца аннулировать сделку, ссылаясь на собственную недееспособность.

В сообщении отмечается, что общая сумма исковых требований составляет 4,7 миллиона долларов. В то же время адвокаты противоположной стороны заявляют, что сама певица не полностью рассчиталась за покупку, перечислив лишь 9 миллионов долларов из оговорённых в контракте 15 миллионов.

Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри
Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри

Напомним, что в начале июля стало известно о разрыве отношений между певицей Кэти Перри и актёром Орландо Блумом. На фоне пристального внимания к их паре, официальные представители сообщили, что за последние месяцы артисты изменили формат своих отношений, сосредоточившись на совместном воспитании дочери. Позднее Кэти Перри завела романтические отношения с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пара официально подтвердила романтическую связь, появившись вместе на публике в Париже.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кэти Перри
  • США
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar