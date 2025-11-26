Россия и США
26 ноября, 20:05

Церемония развеивания праха Плисецкой и Щедрина прошла в тайне

Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Обложка © wikipedia.org / wikipedia.org

Заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда сообщил, что многие деятели балетного сообщества не получили возможности присутствовать на церемонии развеивания праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Абзац».

Таранда отметил, что не знает о причинах выбора именно реки Оки в качестве места проведения церемонии. Организацией мероприятия занимался немецкий фонд артистов, который не размещал информацию о месте исполнения последней воли знаменитой пары в открытых источниках.

«Мы хотели присутствовать, но они все хранили в тайне, практически никто ничего не знал. Я точно ничего не знал. Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается, они держали это в тайне, чтобы из Германии привезти и организовать», — заявил Гедиминас.

Напомним, часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и её мужа — народного артиста СССР Родиона Щедрина была развеяна над рекой Окой в соответствии с их завещанием. Ритуал прошёл в узком кругу близких и друзей, над рекой была развеяна лишь часть праха пары. Оставшуюся часть, как предполагается, планируют развеять публично в будущем.

