Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой, но не весь

Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и её мужа — народного артиста СССР Родиона Щедрина была развеяна над рекой Окой в соответствии с их завещанием. Об этом рассказал артист балета Андрис Лиепа.
«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал собеседник ТACС.
Ритуал прошёл в узком кругу близких и друзей, над рекой была развеяна лишь часть праха пары. Оставшуюся часть, как предполагается, планируют развеять публично в будущем.
Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. Душеприказчик покойных балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, заявил, что не смог исполнить их последнюю волю и развеять их прах над Россией, потому что ему неизвестно точное местонахождение останков супругов, кремированных в Германии.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.