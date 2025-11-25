Россия и США
25 ноября, 14:22

Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой, но не весь

Обложка © Wikipedia, © Wikipedia

Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и её мужа — народного артиста СССР Родиона Щедрина была развеяна над рекой Окой в соответствии с их завещанием. Об этом рассказал артист балета Андрис Лиепа.

«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал собеседник ТACС.

Ритуал прошёл в узком кругу близких и друзей, над рекой была развеяна лишь часть праха пары. Оставшуюся часть, как предполагается, планируют развеять публично в будущем.

В Академии Русского балета имени Вагановой открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой

Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. Душеприказчик покойных балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, заявил, что не смог исполнить их последнюю волю и развеять их прах над Россией, потому что ему неизвестно точное местонахождение останков супругов, кремированных в Германии.

