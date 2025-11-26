На Урале завели уголовное дело после удержания детей в рехабе Хоботовой

На Урале вспыхнул громкий скандал вокруг частного реабилитационного центра для подростков. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в коттедже под Верхней Пышмой обнаружили 22 детей, которых держали в помещении без законных оснований. Проверка началась сразу после того, как в местные медиа попала информация о визите сотрудников правоохранительных органов в учреждение, известное как «центр Анны Хоботовой».

Следователи быстро подключились: обошли здание, поговорили с теми, кто мог видеть, что там происходило, и зафиксировали условия проживания подростков. В МВД добавили, что в доме одновременно работали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, а также сотрудники отделов, отвечающих за экономические преступления и борьбу с наркотрафиком. Подростков привозили родители из разных регионов – от ХМАО до Кировской области.

При визуальном осмотре травм у ребят не нашли, однако врачи всё равно проведут детальное обследование. Пока идёт разбирательство, детей собираются временно перевезти в государственный детский центр, чтобы исключить любые риски и понять, что с ними происходило на самом деле.

История с нелегальными рехабами продолжает развиваться по всей стране. Врач-психиатр объяснил Life.ru, почему подобные заведения превращаются в места жестокого обращения, а не лечения. Он подчеркнул, что настоящая работа с подростковой зависимостью требует целой команды специалистов, а не людей без подготовки. Всё, что связано с побоями и унижением, попадает уже в категорию преступлений, а не помощи.