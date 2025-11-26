В Новокузнецке водитель автобуса спасла 5-летнего мальчика из сугроба на трассе

В Новокузнецке водитель городского автобуса Анжелика Крячек буквально вытащила из сугроба пятилетнего ребёнка во время сильной метели. Во время рейса она заметила на обочине крошечную фигурку, почти полностью занесённую снегом. Малыш дрожал, едва держался на ногах и не понимал, куда идти.

Женщина-водитель подняла ребёнка из сугроба на трассе. Видео © Telegram / SHOT

Анжелика остановила автобус и подняла ребёнка в тёплый салон. Пока мальчик приходил в себя, женщина вызвала спасателей и согласовала передачу малыша полиции на конечной остановке. Позже она призналась, что в такие моменты у неё автоматически включается «режим мамы», хотя собственный сын уже вырос, передаёт SHOT.

Недавно Life.ru писал, что на северо-западе Москвы водитель Porsche влетел в мальчика, переходившего дорогу по «зебре» на зелёный. Удар вышел такой силы, что ребёнка отбросило на несколько метров. Свидетели уверяют, что перед трагедией слышали визг тормозов и заметили, как иномарка летела с превышением скорости.