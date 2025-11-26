Молдавские спецслужбы пытаются сорвать выборы депутатов в Приднестровье

Спецслужбы Молдавии пытаются помешать выборам в ПМР. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства государственной безопасности Приднестровья.

«В отношении сотрудников избирательной комиссии участились угрозы со стороны спецслужб Молдавии. По оперативным данным, в преддверии выборов депутатов всех уровней фиксируются многочисленные звонки с телефонов молдавских операторов связи. Цель — склонить к увольнению, тем самым сорвав проведение выборов», — заявили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве заявили об использовании шантажа в отношении представителей избирательных комиссий. В частности, лицам, оформляющим молдавское гражданство, заявляют, что это решение зависит от молдавских силовых структур. В других ситуациях применяются угрозы лишения гражданства и возбуждения уголовных дел по закону «О сепаратизме».

Выборы в Приднестровской Молдавской Республике запланированы на воскресенье, 30 ноября. Жителям ПМР предстоит выбрать 33 депутата Верховного совета страны, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Ранее депутат Верховного совета ПМР Вадим Кравчук заявил, что жители Приднестровья решительно выступают против процессов возрождения нацистской идеологии, наблюдаемых в Молдавии. Он пояснил, что речь идёт об открытии в молдавских селах кладбищ для румынских пособников нацистов с участием официальных лиц и воинских почестей.