МВФ и Украина договорились о расширенном финансировании на $8,2 млрд

Международный валютный фонд и украинские власти согласовали условия новой программы финансирования на сумму около $8,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне сотрудников по запросу властей о новой 48-месячной расширенной программе в рамках механизма расширенного кредитования (EFF) с потенциальным доступом к 5,94 млрд СДР (около 8,1 млрд долларов США, 295% квоты)», — говорится в сообщении.

Документ включает меры по бюджетной и денежно-кредитной политике, направленные на поддержание макроэкономической устойчивости, нормализацию долговой нагрузки и обеспечение внешней платёжеспособности. Власти также обязались совершенствовать управление и снижать коррупционные риски.

Программа должна способствовать привлечению внешней помощи для покрытия дефицита, который в 2026–2029 годах прогнозируется на уровне $136,5 млрд, а в ближайшие два года потребуется около $63 млрд дополнительного финансирования. Власти также приняли обязательства по борьбе с уклонением от налогов и расширению базы, включая налогообложение доходов цифровых платформ, устранение лазеек при импорте и пересмотр льгот по НДС.

