Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 20:53

МВФ и Украина договорились о расширенном финансировании на $8,2 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Международный валютный фонд и украинские власти согласовали условия новой программы финансирования на сумму около $8,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне сотрудников по запросу властей о новой 48-месячной расширенной программе в рамках механизма расширенного кредитования (EFF) с потенциальным доступом к 5,94 млрд СДР (около 8,1 млрд долларов США, 295% квоты)», — говорится в сообщении.

Документ включает меры по бюджетной и денежно-кредитной политике, направленные на поддержание макроэкономической устойчивости, нормализацию долговой нагрузки и обеспечение внешней платёжеспособности. Власти также обязались совершенствовать управление и снижать коррупционные риски.

Программа должна способствовать привлечению внешней помощи для покрытия дефицита, который в 2026–2029 годах прогнозируется на уровне $136,5 млрд, а в ближайшие два года потребуется около $63 млрд дополнительного финансирования. Власти также приняли обязательства по борьбе с уклонением от налогов и расширению базы, включая налогообложение доходов цифровых платформ, устранение лазеек при импорте и пересмотр льгот по НДС.

Зеленского предупредили о серьёзных последствиях при отказе от плана Трампа
Зеленского предупредили о серьёзных последствиях при отказе от плана Трампа

Ранее сотрудники НАБУ допросили секретаря СНБО Рустема Умерова. Он был вызван в бюро в статусе свидетеля по делу Миндича, которое связано с вмешательством в деятельность государственного деятеля. Как отметили в ведомстве, «Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • мвф
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar