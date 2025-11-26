Россия и США
26 ноября, 15:05

Детективы НАБУ допросили Умерова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Информация о допросе секретаря СНБО Рустема Умерова в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) была официально подтверждена. Как сообщили в пресс-службе Умерова, он был вызван в НАБУ в статусе свидетеля по делу Миндича, которое связано с вмешательством в деятельность государственного деятеля.

«Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков.

Полина Никифорова
