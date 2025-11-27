Умерла бунтарка высокой моды, самый провокационный дизайнер Британии Пэм Хогг

Ушла из жизни Пэм Хогг — шотландский модельер, ставшая иконой бунтарского духа в мире высокой моды. Её уникальное творчество, балансирующее на грани эпатажа, было популярно среди самых ярких звёзд: от Леди Гаги и Рианны до Бьорк. Её наряды также выбирали супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Клаудия Шиффер.

Хогг бросала вызов условностям, выпуская модели в провокационных образах с БДСМ-эстетикой, давая коллекциям вызывающие названия вроде «Психоделические джунгли» или «Дикие, дикие женщины Запада». Её жизнь была такой же яркой, как и ее дизайн: она была завсегдатаем культового клуба Studio 54, а также пробовала себя в качестве певицы и диджея.

«Семья Хогг с глубокой скорбью сообщает о кончине нашей любимой Памелы. Мы благодарны за то, что её последние часы прошли в мире и окружении любящих друзей и семьи. Мы хотим поблагодарить весь персонал хосписа Св. Иосифа в Хакни за прекрасную поддержку, которую они оказали Памеле в её последние дни», — говорится в сообщении семьи Хогг в соцсетях.

Хогг оставила значительный след в мире моды, её работы вдохновляли поколения дизайнеров и ценителей искусства по всему миру. Творческий путь модельера начался после обучения на факультете изобразительных искусств и текстиля в Glasgow School of Art, а первая коллекция появилась в 1981 году.

Точный возраст Пэм Хогг неизвестен. По некоторым данным, ей было от 60 до 65 лет.

